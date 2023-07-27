Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Два дополнительных контейнера для отходов установили в деревне Подосьё Псковского района

Два дополнительных контейнера установили сотрудники «Экопрома» на контейнерной площадке в деревне Подосьё Псковского района, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Экопром»

Вывоз отходов с данной площадки осуществляется два раза в день (утром и вечером), на площадке находится пять контейнеров для ТКО и один для пластика. При этом отходы продолжают скапливаться на прилегающей территории.

«Сюда свозят всё что угодно, утром уберёшь, а к вечеру – снова горы. Доски, брёвна, старая мебель, бытовая техника, строительный мусор. Забивают им контейнеры. Вываливают перед площадкой целыми газелями и самосвалами. Прежде чем подобраться к контейнерам, приходится полтора часа разбирать завалы, а это задержки на маршруте. А если таких площадок несколько?» – рассказал водитель Олег Константинов, который работает в организации пятый год. Он рассказал, что раньше такого не было, а связано это со строительными работами в ближайших населённых пунктах. Дело в том, что данная площадка находится на въезде в Подосьё на перекрестке с Неёлово и Уградой. Такое месторасположение создаёт благоприятные условия для вывоза отходов безответственными гражданами.

Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, регоператор принял решение об установке дополнительных контейнеров, но пока недобросовестные граждане будут отовсюду свозить сюда отходы, данное место останется одним из проблемных в Псковском районе, уточнили в «Экопроме».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Почти на 10 % выросло промышленное производство в Псковской области

27 июля 2023

В России предложили обязать заводчиков домашних животных платить налоги

27 июля 2023

Два дополнительных контейнера для отходов установили в деревне Подосьё Псковского района

27 июля 2023

Михаил Ведерников обсудил с делегацией Российско-китайского делового совета перспективы сотрудничества

27 июля 2023

Монах Псково-Печерского монастыря станет гостем программы на «Серебряном дожде»

27 июля 2023

Малое Крестовское захоронение благоустраивают в Пскове

27 июля 2023

Концерт органной музыки могут посетить псковичи 30 июля

27 июля 2023

Зачем на опорах ЛЭП нужны вилки и тарелки, объяснили псковичам


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...