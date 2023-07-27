Два дополнительных контейнера для отходов установили в деревне Подосьё Псковского района

12:17, 27 июля 2023, ПАИ

Два дополнительных контейнера установили сотрудники «Экопрома» на контейнерной площадке в деревне Подосьё Псковского района, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Вывоз отходов с данной площадки осуществляется два раза в день (утром и вечером), на площадке находится пять контейнеров для ТКО и один для пластика. При этом отходы продолжают скапливаться на прилегающей территории.

«Сюда свозят всё что угодно, утром уберёшь, а к вечеру – снова горы. Доски, брёвна, старая мебель, бытовая техника, строительный мусор. Забивают им контейнеры. Вываливают перед площадкой целыми газелями и самосвалами. Прежде чем подобраться к контейнерам, приходится полтора часа разбирать завалы, а это задержки на маршруте. А если таких площадок несколько?» – рассказал водитель Олег Константинов, который работает в организации пятый год. Он рассказал, что раньше такого не было, а связано это со строительными работами в ближайших населённых пунктах. Дело в том, что данная площадка находится на въезде в Подосьё на перекрестке с Неёлово и Уградой. Такое месторасположение создаёт благоприятные условия для вывоза отходов безответственными гражданами.

Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, регоператор принял решение об установке дополнительных контейнеров, но пока недобросовестные граждане будут отовсюду свозить сюда отходы, данное место останется одним из проблемных в Псковском районе, уточнили в «Экопроме».