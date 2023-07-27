Почти 34 тысячи псковских родителей использовали маткапитал сразу после рождения ребёнка
Существует четыре законных способа реализовать средства материнского (семейного) капитала сразу после рождения ребёнка в семье. Ими уже воспользовались 33 865 семей с детьми в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Не дожидаясь трёхлетия ребёнка материнский капитал можно направить:
– на погашение ипотеки, в том числе военной. Покупателем по договору может быть владелица сертификата, её супруг или оба супруга. Средства сертификата можно поделить на части и оплатить ими две или более ипотек. Также возможно погашение ипотечных кредитов мужа или жены, даже если они были оформлены до брака;
– на компенсацию оплаты товаров и услуг для детей-инвалидов, которые рекомендованы индивидуальной программой реабилитации ребёнка. Для распоряжения маткапиталом на эти цели необходимо самостоятельно приобрести товары и услуги, а затем обратиться в Социальный фонд с чеками и документами о покупке за получением компенсации из средств сертификата;
– на оплату детских садов, при этом образовательное учреждение должно находиться в России и иметь государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности;
– на ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет семьям с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на душу населения. Выплата назначается на ребёнка, который был рождён или усыновлён с 1 января 2018 года, на 12 месяцев и выплачивается до исполнения ребёнку трёх лет.
«Сегодня у псковичей наиболее востребованы погашение ипотеки, оплата образовательных услуг, ежемесячные выплаты на ребёнка», – уточнили в пресс-службе.
Так, за время действия программы государственной поддержки семей с детьми 18 916 семей в регионе направили средства на погашение ипотеки, 12 056 семей – на получение ежемесячной выплаты, 7 147 родителей оплатили сертификатом образование детей.
Отметим, что средства материнского капитала также можно потратить на улучшение жилищных условий и формирование накопительной пенсии мамы. По этим направлениям воспользоваться ими можно только после достижения ребёнком, на которого был получен маткапитал, трёхлетнего возраста.
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