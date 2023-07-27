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Спорт

Псковичка вышла в финал первенства России по гребле на байдарках

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина вышла в финал первенства России по гребле на байдарках до 17 лет на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Григорий Захаров.

Фото: Григорий Захаров

«Конкуренция большая. Но старается, работает. В финал попала – это уже хорошо. А там уже как распределятся места, как сложится гонка, поменяется ли погода», – отметил Григорий Захаров.

Также тренер рассказал о главных соперницах Елизаветы Кожевиной в финальном заплыве: «Это Алина Дубова из Костромской области – очень сильная спортсменка. Также воронежская спортсменка Валерия Бобкина и спортсменка из Севастополя Полина Никитенко». 

Отметим, что псковский гребец Дмитрий Остренко сегодня тоже боролся за выход в финал во всероссийских соревнованиях среди юношей до 15 лет, но уступил соперникам, заняв девятое место в заплыве. «У него ещё всё впереди. Это его первые гонки на всероссийских соревнованиях. Опыт соревнований – это немаловажно, поэтому будем надеяться, что дальнейшая подготовка и опыт этих соревнований в следующем году нам помогут показать более высокий результат», – рассказал Григорий Захаров.

Напомним, что недавно псковичка Елизавета Кожевина остановилась в шаге от призового места на дистанции в 1000 метров.

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