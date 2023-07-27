Контрабанду сигарет на 18 млн рублей пресекли псковские таможенники

12:15, 27 июля 2023, ПАИ

Псковские таможенники обнаружили 7,3 тонны немаркированных белорусских сигарет стоимостью более 18 млн рублей в грузовике с трансформаторами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В Себежском районе сотрудники таможни остановили грузовик, который, согласно документам, перевозил из Белоруссии в Ленинградскую область пять трансформаторов.

Таможенники решили проверить товар и направили грузовик на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Изучив полученные снимки, специалисты заподозрили наличие посторонних вложений внутри трансформаторов и назначили таможенный досмотр.

Вместо статических электромагнитных устройств внутри корпусов трансформаторов находилась 731 коробка с белорусскими сигаретами.

«По факту незаконного перемещения табачной продукции возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. 365,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации изъяты. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 18,2 млн рублей. Ведётся расследование», – рассказала заместитель начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Надежда Яковлева.