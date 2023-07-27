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Общество

Третий заезд форума «Истоки» стартовал в Печорах

Третий заезд молодёжного историко-культурного форума «Истоки» стартовал сегодня, 27 июля. Смена носит название «Гармония». Об этом ПАИ сообщили организаторы форума.

Фото: организаторы форума

Участниками заезда стали студенты творческих образовательных организаций высшего образования, молодые артисты, активисты арт-объединений, участники творческих конкурсов и фестивалей в возрасте от 18 до 35 лет.

Смена пройдёт с 27 июля по 3 августа в Печорах.

Всего на форуме планируется пять заездов различных тематик. Отметим, что на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки».

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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