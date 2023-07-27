Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

137 млн рублей выделили на конкурсы ТОС в Псковской области с 2019 года

137 миллионов рублей выделили в Псковской области на конкурсы для ТОС с 2019 года. Об этом газете «Псковская правда» рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова.

Фото: ПАИ

«Всего на конкурс проектов ТОС с 2019 года направлено 137 миллионов рублей. Ежегодно эта сумма увеличивается. На 2023 год она составила 55 миллионов. Если говорить об общем объёме средств, направленных на развитие ТОС, только в этом году это более 95 миллионов рублей: конкурс ТОС – 55 миллионов, конкурс инициативных проектов – 29,5 миллиона, конкурс лучших ТОС – 900 тысяч рублей, муниципальные конкурсы – 11 миллионов. Согласитесь, что это уже солидная сумма», – рассказала она.

Отметим, что с полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте «Псковской правды».

Ранее сообщалось, что почти 800 тысяч рублей планируют потратить в Пскове на реализацию проектов ТОС. Также в Пскове появится ещё одно территориальное общественное самоуправление на улице Киселёва.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Арт-квартирник организовал совет молодых библиотекарей в Великих Луках

27 июля 2023

Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85%

27 июля 2023

Палкинский район отметил 79-ую годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

27 июля 2023

14 кг испорченных овощей сняли с продаж в Псковской области за полгода

27 июля 2023

Делегация псковских медиков посетила медучреждения в Витебской области

27 июля 2023

Встреча приёмных родителей прошла в пушкиногорской библиотеке

27 июля 2023

Участники студотряда «Алоэ» работают в псковском онкодиспансере

27 июля 2023

«Почта России» переводит автопарк на природный газ


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...