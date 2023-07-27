137 млн рублей выделили на конкурсы ТОС в Псковской области с 2019 года

16:55, 27 июля 2023, ПАИ

137 миллионов рублей выделили в Псковской области на конкурсы для ТОС с 2019 года. Об этом газете «Псковская правда» рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова.

«Всего на конкурс проектов ТОС с 2019 года направлено 137 миллионов рублей. Ежегодно эта сумма увеличивается. На 2023 год она составила 55 миллионов. Если говорить об общем объёме средств, направленных на развитие ТОС, только в этом году это более 95 миллионов рублей: конкурс ТОС – 55 миллионов, конкурс инициативных проектов – 29,5 миллиона, конкурс лучших ТОС – 900 тысяч рублей, муниципальные конкурсы – 11 миллионов. Согласитесь, что это уже солидная сумма», – рассказала она.

Отметим, что с полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте «Псковской правды».

Ранее сообщалось, что почти 800 тысяч рублей планируют потратить в Пскове на реализацию проектов ТОС. Также в Пскове появится ещё одно территориальное общественное самоуправление на улице Киселёва.