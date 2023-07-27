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Общество

Две «Точки роста» откроют в Великолукском районе

Две новые «Точки роста» откроют на базе Демидовской и Борковской школ в Великолукском районе в новом учебном году, сообщает газета «Наш путь».

Фото: газета «Наш путь»

С сентября школьники будут получать в новых комплексах знания по физике, робототехнике, химии, биологии, географии.

Так, в Демидовской школе – филиале МОУ «Першинская средняя школа» работы по обустройству «Точки роста» в двух классах уже вышли на финишную прямую.

Центры образования технологического и естественно-научного профилей «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Главная задача таких центров – помочь ребятам из сельских школ получить качественное, современное образование, которое поможет им в будущем на равных конкурировать со сверстниками из больших городов.

Отметим, что в новом учебном году за парты Демидовской школы сядут порядка 68 учеников, из которых десять – первоклассники.

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