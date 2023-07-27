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Политика

Кандидатам на должность губернатора Псковской области вручили удостоверения

Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов вручил удостоверения зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

  • Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов вручил удостоверения зарегистрированным кандидатам на должность губернатора
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов вручил удостоверения зарегистрированным кандидатам на должность губернатора
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов вручил удостоверения зарегистрированным кандидатам на должность губернатора
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов вручил удостоверения зарегистрированным кандидатам на должность губернатора
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Напомним, 25 июля Избирательная комиссия Псковской области постановила зарегистрировать следующих кандидатов на должность губернатора в регионе:

  • Игоря Романова, выдвинутого «Партией Роста»;
  • Антона Минакова, выдвинутого ЛДПР;
  • Петра Алексеенко, выдвинутого КПРФ;
  • Михаила Ведерникова, выдвинутого «Единой Россией».

«Ещё один кандидат, ранее заявивший о своём намерении участвовать в выборах, в настоящее время документы для регистрации не предоставил. 31 июля – последний день для сдачи документов, в том числе листов поддержки с подписями для прохождения муниципального фильтра», – отметили в избиркоме.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

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