Нужно ли получать допуск к физкультуре в поликлинике, объяснили родителям псковских школьников

16:34, 27 июля 2023, ПАИ

Родители псковских школьников стали получать уведомления из школ про справки из поликлиники о состоянии здоровья, которые будут влиять на посещение ребёнком урока физкультуры. До начала занятий остался месяц, и родители находятся в растерянности, так как ясности нет. Надо ли проходить врачей в поликлинике и если да, то как часто надо будет брать справку о состоянии здоровья, узнал «АиФ-Псков».

На днях в родительский чат учеников одной из псковских школ пришло сообщение, которое начиналось со слов – «Добрый день, важная информация», и следом была прикреплена ссылка на федеральное законодательство, согласно которому на занятия физкультурой теперь «допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся, осуществляемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья».

В конце сообщения преподаватели отмечали, что теперь для занятий физкультурой у всех детей должна быть справка из поликлиники.

Родители не понимали, что будет, если ребёнок не принесёт справку. Когда одна из мам поинтересовалась у преподавателя, нельзя ли провести медосмотр на базе школы, то получила ответ, что пока никакой информации нет и, скорее всего, каждой семье придётся получать справку самостоятельно.

Закон, который вызвал переполох среди родителей, вступил в силу в июне этого года. Согласно ему с сентября детей в российских школах начнут пускать на уроки физкультуры только со справкой после профосмотра.

«Медицинские заключения для допуска обучающихся на уроки физкультуры оформляются непосредственно в образовательных организациях по результатам ежегодных профилактических осмотров детей, проводимых в школах. Обращаться в медицинскую организацию за соответствующей справкой не нужно», – прокомментировала внесенные в законодательство изменения главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

По её словам, выдачей справок будут заниматься школьные фельдшеры. Более того, эта работа уже ведётся.

С чем связано решение о допуске школьников на урок физкультуры только со справкой, почему родителям с детьми не надо бежать в поликлиники – в материале «АиФ-Псков».