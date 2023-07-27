Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мультимедийную выставку к 95-летию поэта Андрея Дементьева представили псковичам

Мультимедийная выставка «Андрей Дементьев – Отечество в стихах. К 95-летию поэта» доступна на сайте Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Выставочный проект приурочен к 95-летию поэта и рассказывает о жизни и творчестве Андрея Дементьева. На выставке представлены фотографии из архива семьи, стихи, отрывки из автобиографической прозы, аудио- и видеоматериалы. Экспозиция подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда мира.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На стихи поэта написаны песни: «Лебединая верность», «Алёнушка», «Каскадеры», «Баллада о матери», первыми исполнителями которых были Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Евгений Мартынов, Валерий Леонтьев, «Земляне» и многие другие. Песни звучат и сейчас в прочтении современных исполнителей – Ларисы Долиной, Зары, Марка Тишмана, «Хора Турецкого», Оскара Абдразакова и других.

Партнёр Музея Победы ООО «ПроЛаб-Центр» подготовил мультимедийную выставку в рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» и работы Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

Полную выставку можно увидеть на сайте Псковского музея.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Две «Точки роста» откроют в Великолукском районе

27 июля 2023

«Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20%

27 июля 2023

Студенты-экологи из Санкт-Петербурга оценили качество воды в Изборске

27 июля 2023

Третий заезд форума «Истоки» стартовал в Печорах

27 июля 2023

Председателем Совета Великолукского райпо избран Алексей Фёдоров

27 июля 2023

Мультимедийную выставку к 95-летию поэта Андрея Дементьева представили псковичам

27 июля 2023

Строительство основания футбольного поля на стадионе «Машиностроитель» завершили в Пскове

27 июля 2023

Александр Ведяхин: К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...