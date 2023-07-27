Мультимедийную выставку к 95-летию поэта Андрея Дементьева представили псковичам

14:45, 27 июля 2023, ПАИ

Мультимедийная выставка «Андрей Дементьев – Отечество в стихах. К 95-летию поэта» доступна на сайте Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Выставочный проект приурочен к 95-летию поэта и рассказывает о жизни и творчестве Андрея Дементьева. На выставке представлены фотографии из архива семьи, стихи, отрывки из автобиографической прозы, аудио- и видеоматериалы. Экспозиция подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда мира.

На стихи поэта написаны песни: «Лебединая верность», «Алёнушка», «Каскадеры», «Баллада о матери», первыми исполнителями которых были Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Евгений Мартынов, Валерий Леонтьев, «Земляне» и многие другие. Песни звучат и сейчас в прочтении современных исполнителей – Ларисы Долиной, Зары, Марка Тишмана, «Хора Турецкого», Оскара Абдразакова и других.

Партнёр Музея Победы ООО «ПроЛаб-Центр» подготовил мультимедийную выставку в рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» и работы Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

Полную выставку можно увидеть на сайте Псковского музея.