Суд обязал власти организовать освещение дороги в деревне Астратово Великолукского района

20:34, 27 июля 2023, ПАИ

Великолукский районный суд обязал администрацию сельского поселения в Великолукском районе сделать беспрерывное наружное искусственное освещение автомобильной дороги после жалобы местной жительницы в прокуратуру. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В прокуратуру обратилась жительница деревни Астратово. Проверка показала, что в собственности сельского поселения находится автомобильная дорога протяжённостью 1 020 метров, однако освещение данного участка дороги не организовано.

Суд выявил нарушение законодательства России. На администрацию сельского поселения возложили обязанность обеспечить беспрерывное наружное искусственное освещение в тёмное время суток на дороге, проходящей через деревню Астратово.

В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило.