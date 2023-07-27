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Происшествия

Жителя Бежаницкого района наказали за ложный донос на знакомого

На десять тысяч рублей оштрафовали 56-летнего жителя Бежаницкого района за ложное заявление о краже. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

15 июня мужчина заявил в полицию о краже у него 35 тысяч рублей. В совершении этого преступления он обвинил своего знакомого, рассчитывая, что его привлекут к уголовной ответственности.

Однако в отношении заявителя было заведено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). В суде он свою вину признал.

С учётом данных о личности подсудимого, обстоятельств дела Бежаницкий районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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