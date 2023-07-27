За угрозу зарезать знакомую наказали жителя Локнянского района

18:06, 27 июля 2023, ПАИ

51-летнего жителя Локнянского района привлекли к уголовной ответственности за угрозу зарезать знакомую. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

В мае мужчина поссорился со своей знакомой во время застолья, после чего толкнул её. Когда женщина упала, мужчина взял со стола нож и направил его в её сторону, после чего сказал, что зарежет её, если она не успокоится. В результате его действий и поведения женщина испугалась за свою жизнь.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Приговор пока не вступил в законную силу.