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Общество

Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85%

В Пушкиногорском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Великая на 9 км автомобильной дороги «Пушкинские Горы – Рождество – Велье». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото организации

Масштабный капремонт сооружения проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы на объекте ведутся с 2021 года. За это время выполнен целый комплекс работ: ремонт конструкций опор моста, устройство новых монолитных железобетонных подферменных площадок, шкафных стенок, открылков, переходных плит, замена опорных частей.

Также выполнен ремонт и монтаж железобетонных балок пролетного строения, замена мостового полотна – устройство выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции и двухслойного асфальтобетонного покрытия. Установлено новое металлическое перильное ограждение, заменены элементы водоотвода, выполнены работы по устройству конусов моста с укреплением монолитным бетоном.

Сейчас специалисты завершают укрепление подходов габионными конструкциями от размыва, ведется устройство деформационных швов и технологических проходов для обслуживания моста, а также устройство конструкции дорожной одежды подходов и элементов водоотвода.

Капремонтом занимается подрядная организация ООО «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость выполнения 359 млн рублей, средства выделены из областного бюджета. Срок завершения работ по контракту – конец ноября 2023 года.

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