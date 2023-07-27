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Общество

Погибший под Петербургом от удара током мужчина был родом из Псковской области

Правоохранительным органам удалось установить личность заживо сгоревшего от удара током в Красном Селе, личность второго человека пока под вопросом. Об этом сообщает «Фонтанка». 

Напомним, накануне на Нарвской улице в Красносельском районе было найдено два обугленных тела. Мужчины, по предварительным данным, пытались похитить кабель со столба освещения. СК уже начал проверку по факту гибели людей.

По данным «Фонтанки», один из погибших — 42-летний мужчина из Псковской области. В 2008 году он был осуждён за кражу на год лишения свободы в колонии-поселении. После перебивался микрозаймами и накопил долгов на родине.

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