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Общество

Новый арт-объект появился в Печорах благодаря участникам «Истоков»  

Граффити с изображением Александра Невского появилось на старой водонапорной башне, расположенной на территории Молодёжного историко-культурного центра «Истоки». Новый арт-объект создали благодаря инициативе участников форума «Истоки». Об этом ПАИ сообщили организаторы. 

Фото здесь и далее: организаторы форума "Истоки"

Открытие нового арт-объекта состоялось в первый день заезда форума под названием «Гармония». Команда художников на протяжении пяти дней трудились над созданием масштабного рисунка. 

Как сообщили организаторы, сама идея граффити появилась ещё в прошлом году. Участники одного из заездов форума предложили оформить старую водонапорную башню изображением полководца Александра Невского, исторически связанного с Псковской землёй. 

По словам организаторов, новый арт-объект должен поддержать общую атмосферу форума и вдохновлять  участников на новые творческие свершения.
 

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