Новый арт-объект появился в Печорах благодаря участникам «Истоков»

07:48, 28 июля 2023, ПАИ

Граффити с изображением Александра Невского появилось на старой водонапорной башне, расположенной на территории Молодёжного историко-культурного центра «Истоки». Новый арт-объект создали благодаря инициативе участников форума «Истоки». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Открытие нового арт-объекта состоялось в первый день заезда форума под названием «Гармония». Команда художников на протяжении пяти дней трудились над созданием масштабного рисунка.

Как сообщили организаторы, сама идея граффити появилась ещё в прошлом году. Участники одного из заездов форума предложили оформить старую водонапорную башню изображением полководца Александра Невского, исторически связанного с Псковской землёй.

По словам организаторов, новый арт-объект должен поддержать общую атмосферу форума и вдохновлять участников на новые творческие свершения.

