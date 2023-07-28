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Общество

Почти 50 % псковичей поддерживают идею четырёхдневной рабочей недели – опрос

Идею введения четырёхдневной рабочей недели сегодня поддерживает каждый второй пскович (49 %), а 28 % выступают против. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников четырёхдневки: если среди опрошенных до 34 лет их 56 %, то среди старшего поколения – только 36 %. Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тысяч рублей в месяц (41 %). Женщинам мысль о трёх выходных нравится больше, чем мужчинам (53 % против 45 % соответственно).

Среди горожан, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 60 % уверены, что смогли бы выполнить за четыре рабочих дня столько же работы, сколько и за пять. Не справился бы с такой задачей каждый пятый (21 %).

Готовность больше успевать женщины выражают чаще мужчин (67 % против 60 %). Тех, кто способен уложить все рабочие дела в четыре дня, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди старшего поколения (71 % против 55 %).

День, который освободился бы в случае введения четырёхдневки, 27 % горожан готовы тратить на семью, каждый четвёртый (23 %) – на отдых, а 15 % занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Подработку на освободившееся время нашёл бы каждый седьмой (12 %), домашними делами занялся бы каждый девятый (11 %), а личными вопросами – каждый одиннадцатый (9 %). По 6 % опрошенных потратили бы дополнительный выходной на активный отдых и на хобби, по 3 % – на путешествия и здоровье, по 1 % – на чтение книг и походы в театры и музеи. Другие варианты назвали 3 % горожан: упоминалось ведение блогов, компьютерные игры, уход за собой, встречи с друзьями, написание книг и прочее.

Тех, кто потратил бы освободившийся день на семью, домашние дела и хобби, больше среди женщин, а тех, кто предпочёл бы заняться саморазвитием и найти подработку, – среди мужчин.

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