Десантирование на воду смогут увидеть псковичи в День Военно-Морского Флота

10:40, 28 июля 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Военно-Морского Флота России, состоится в Пскове 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По традиции в нём примут участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления, представители правительства Псковской области и ветераны.

В 11:00 на набережной Флотской славы реки Великой состоится праздничный митинг, посвящённый Дню ВМФ, и возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам.

Затем псковичи смогут увидеть показательные выступления парапланеристов по десантированию на воду, концерт с участием творческих коллективов Псковской области, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона управления.