Фальшивые рубли изъяли в Пскове

11:08, 28 июля 2023, ПАИ

Две фальшивые банкноты достоинством пять тысяч и тысяча рублей обнаружили 26 июля в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, поступили они в выручке торговых организаций из Красногородска и Струг Красных. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.