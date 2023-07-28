Настоящий праздник: псковские випы рассказали, как отмечают День города

18:34, 28 июля 2023, ПАИ

В этом году Псков отпраздновал своё 1120-летие. Администрация города совместно с культурными учреждения подготовила для жителей обширную программу. Спикеры Псковского агентства информации поделились своим опытом посещения различных мероприятий торжества, а также рассказали о традициях, которые сформировались в их семьях вокруг этого события.

Глава Пскова Борис Елкин:

«В день города я посещаю мероприятия, которые и должен посещать как глава города. Хотелось, конечно, посетить все мероприятия. Программа, с одной стороны, была достаточно спокойная, с другой стороны – насыщенная. Действительно, три дня у нас были расписаны почти по часам. Учитывая это, мы старались максимально локализировать мероприятия, чтобы доставлять меньше неудобств горожанам и упростить их передвижения, навигацию. Конечно, все мероприятия абсолютно интересные. У нас уже второй год подряд проводится фестиваль по сап-серфу, ставший традицией».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов:

«Традиционно Избирательная комиссия Псковской области в тот период, когда проходит День города Пскова, работает. И получается так, что почти все Дни города мы встречаем именно на рабочем месте. К сожалению, не удается посетить все мероприятия. Их очень много, они очень разнообразны, очень интересные, тем не менее, когда выходишь с работы, тебя окутывает праздник, избежать это невозможно. Поэтому всё, что проходит в пределах центра города, естественно мы посещаем волей-неволей. И с каждым годом становится все интереснее и интереснее, поэтому я считаю, что нужно продолжать эту традицию, когда каждый может найти для себя то, что ему интересно. Либо это театральные мероприятия, либо это концерт популярной группы, либо это какие-то интересные выставки, которые у нас организовывают».

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина:

«Для меня это не рядовой день – я каждый год ощущаю этот праздник. По поводу посещения массовых мероприятий – я не могу сказать, что для меня это традиция. Год на год не приходится. Мне случалось их посещать, а были годы, когда я, наоборот, никуда не ходила. Я по складу характера не фанат массовых мероприятий. Однако, я всегда радуюсь, когда они проходят – я знаю, что есть люди, для которых это праздник».

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий:

«Всегда отмечаю День города по-разному. В детстве мы с семьей всегда ходили на праздник и гуляли. Помню тогда еще разрешалось шашлык делать. Я любил развлекательные игры. Сейчас это уже более спокойно – просто прогулка по городу. Каждый раз программа достаточно обширная, разнообразная и, если посмотреть, дай бог везде успеть. А так, безусловно, День города – это веселый праздник и гуляния».

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая:

«В преддверии Дня города я участвовала в празднике псковской книги, который ежегодно проводится усилиями библиотек. Там было очень интересно. Я всегда стараюсь такие мероприятия посещать, потому что мне нравится псковский фольклор – этот говор, шутливые сказки и прибаутки.

А непосредственно в сам День города я традиционно участвую в возложении цветов. Мы приходим, как правило, с семьей, а потом обязательно находим время погулять. Сейчас мне очень нравится локация вдоль Псковы и в парке Строителей. Мы обязательно покупаем шашлык, а затем проводим время на улице в окружении музыки и хорошего настроения – там все люди с улыбками, счастливые и довольные».

Директор псковского планетария Владимир Колпаков:

«Последние лет 20 я лишь мысленно с городом в этот день, потому что, я то оказываюсь в отпуске в деревне, то нахожусь почти на другом конце страны. В итоге я смотрю новости в Интернете, радуюсь за людей, которые всё-таки эти мероприятия посетили, и думаю о том, как было бы здорово поработать на этом празднике с телескопом! В этом году мне понравился костюмированный заплыв на сапах и выступления, где как мастер огнём пыхал».

Сыровар, владелец греческой сыроварни «Тремпелис» Ставрос Тремпелис:

«Для меня День города – это большой праздник. Первое чувство, которое должно возникать у каждого жителя, не важно приезжий он, иностранец или и россиянин, при мыслях о Пскове – это гордость! Гордость за город и за его развитие. В прошлом году мы участвовали в празднике и выставляли свою собственную продукцию».

Директор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова:

«Для меня День города – это такой праздник, который показывает все ресурсы города, всю его красоту, привлекательность, историю от начала до конца. Это настолько праздник-праздник! Действительно, какое-то такое радостное событие должно быть. Поскольку я живу близко к Финскому парку, я часто посещаю мероприятия в этой точке города! И второе место любимое место – это монумент «Ледовое побоище» на Соколихе».

Как проходил день города, читайте в нашем материале. А лучшие фотографии с мероприятий можно посмотреть по ссылке.