День города в Пскове: как это было

09:26, 26 июля 2023, ПАИ

21–24 июля в Пскове прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи. Предлагаем вам воспользоваться нашим навигатором и ещё раз вспомнить, как Псков отпраздновал День города. Не забудьте поискать себя и своих знакомых на фото и в видеоматериалах от ПАИ.

21 июля

В 18:00 в Зелёном театре Пскова начался гала-концерт «Битва талантов». Победители кастинга шоу выступили на концерте в рамках празднования Дня города. Помимо основной программы, всем присутствующим раздали мороженое. Как проходило мероприятие, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

В 19:00 в Пскове начался международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», который прошёл в Финском парке. Двухдневная программа порадовала ценителей народных песен и танцев. Посмотреть, как выступили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Луги, Смоленска, Великого Новгорода, Псковской области и Белоруссии, можно здесь.

Также вечером псковичи смогли увидеть фестиваль водных фонариков в дендропарке. Участники фестиваля под живую музыку спускали светящиеся объекты на воду, а после загадывали желания. Об этом – в нашем фоторепортаже.

21 июля в Пскове открылся X Международный фотофестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены». Зрителям представили более трёх тысяч фотографий, созданных фотохудожниками из разных регионов России, Китая, Белоруссии и других европейских стран.

22 июля

С самого утра на набережной реки Великой со стороны Завеличья проходил XVIII рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха – 2023». Фестиваль стал одним из рекордных по количеству участников – зарегистрировалось 117 рыболовов. Во время мероприятия проводили конкурсы для детей и взрослых, беспроигрышную лотерею, а также всех участников и гостей накормили ухой, приготовленной из псковской рыбы, наловленной в Псковском и Чудском озёрах. Позже стали известны итоги соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет.

На пляже в акватории рек Великой и Псковы состоялся II Всероссийский псковский фестиваль сёрфинга «Псков Сап Фест», который включал и карнавальную часть. Увидеть, как псковичи катались на сапах, можно в фоторепортаже Андрея Степанова.

С 10:00 до 20:00 на стадионе «Машиностроитель» провели городские соревнования «Кубок освобождения». На стадионе соревновались футболисты, баскетболисты, лучники – всего собралось около 350 спортсменов. В состязаниях также участвовали киберспортсмены. Участие в киберспортивных состязаниях принял даже глава Пскова Борис Елкин. Он сыграл в интерактивный футбол FIFA 2023.

Также почти 100 человек приняли участие в открытых областных соревнованиях по воркауту Street fest – 2023. К нам приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ленинградской области, Великих Лук, Невеля, Пыталово, Струг Красных, Пушкинских Гор и Гдова. Увидеть подборку фотографий с соревнований по воркауту, пауэрлифтингу и армрестлингу можно тут.

Отметим, что на соревнованиях по гиревому спорту побили рекорд Псковской области. Это удалось сделать Алексею Бучину на соревнованиях в честь Дня города Пскова.

У Троицкого моста в Финском парке прошёл концерт псковских кавер-групп. ​Перед псковичами и гостями города выступили коллективы «Красивая», «Лиза Матрёшка» и «Образцовый квартал».

В Зелёном театре Пскова в честь Дня города состоялся праздничный концерт «Воспевая любимый город!». Настроение празднику задали творческие коллективы Пскова: группа «Голубые молнии», театр танца «Русские узоры», группа «Саморезы», заслуженная артистка России Марина Курчавова и другие.

Торжества по присвоению звания почётного гражданина Пскова по традиции стали кульминацией празднования Дня города. Какой бы ни была многообразной, яркой и насыщенной программа праздников, это мероприятие всегда стоит во главе угла.

О том, как праздновали День города Пскова 22 июля, – в нашем сборном фоторепортаже.

23 июля

С 10:00 в Пскове стартовала акция «Автопоезд памяти» по местам боевой славы и к памятным знакам. Подробнее о том, как проходило мероприятие, можно прочитать здесь.

На площади Ленина работала выставка военных и старинных автомобилей. Она прошла в рамках военно-исторического фестиваля «На рубежах Пскова». Центральным событием мероприятия стал парад советской военной техники. Также техника совершила проезд по Пскову.

В рамках фестиваля зрители могли пообщаться с реконструкторами и сделать памятные фотографии в тематических фотозонах. Ещё раз увидеть представленную на фестивале технику можно здесь.

Торжественная церемония возложения гирлянд и цветов прошла у Могилы Неизвестного Солдата и памятной стелы «Псков – город воинской славы». Память павших воинов участники церемонии почтили минутой молчания.

23 июля для псковичей и гостей города также провели открытый танцевальный вечер «Чай, кофе, потанцуем!». Мероприятие организовал городской молодёжный центр совместно с танцевальным клубом «сТАНЦЫя». Найти себя на фото можно здесь.

Подробнее о том, как праздновали День города Пскова в воскресенье, – в нашем фоторепортаже.

24 июля

24 июля празднование Дня города началось с торжественного молебна в честь памяти святой равноапостольной княгини Ольги, основательницы и покровительницы Пскова.

На Вечевой площади собралось несколько сотен верующих: прихожане и священники всех храмов Пскова, паломники и туристы. Молебен отслужили архиерей Русской православной церкви, архиепископ Новоазовский Варсонофий и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Об этом – в нашем фоторепортаже.