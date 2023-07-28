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Общество

О раскопках в Печорах рассказали псковичам

О находках, обнаруженных на местах раскопок в Печорах, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«В основном работы шли на Соборной площади, и у нас теперь есть представления, как она могла выглядеть. Нам удалось, во-первых, установить с одной стороны то, что не площадь была замощена деревянной мостовой, а только какой-то проход, вероятно, к монастырю. Вероятнее всего это XVII век, дерево хорошей сохранности», – отметила она.

Спикер добавила, что на улицах часто могли терять монеты и какие-то мелкие вещи, украшения. Их также нашли археологи. По словам Марины Кулаковой, количество монет, их набор отличается от стандартного позднесредневекового набора монет на других территориях.

«Последние работы, на которых мы остановились, – это работы на территории церкви Сорока мучеников в Печорах. Там монастырское кладбище, пять или шесть ярусов погребений. Самое сложное в работах именно в Печорах, что они не в песчаном грунте», – рассказала директор Археологического центра.

Напомним, что древнее захоронение у храма Сорока мучеников разрушили в Печорах. Марина Кулакова уточнила, что сейчас все материалы переданы в прокуратуру и ведётся разбирательство.

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