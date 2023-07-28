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Общество

О несуществующих раскопках 20-летней давности в Пскове рассказала специалист

О раскопках, которые фиктивно проводились у церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове в 1990 году, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

«У нас велись работы у церкви Михаила и Гавриила Архангелов, работы очень интересные. Нам они были интересны тем, что перед началом археологических работ поднималась вся документация – проводились ли раскопки ранее. Оказывается, в 1990 году этот проект уже был. Мы старались максимально не нарушать культурный слой, у нас была цель приблизиться к старым котлованам», – отметила она.

По её словам, следов предыдущих раскопов обнаружено не было.

«Суть в том, что на бумаге написано, что большие работы проведены в 1990-х годах, а по факту их нет. Но следует сказать, что один шурф всё-таки был. То есть чуть-чуть покопали», – объяснила она.

Марина Кулакова также рассказала, что во время раскопок на территории церкви Михаила и Гавриила Архангелов были обнаружены погребения XIV-XVII веков, многие из которых были в разрозненном состоянии.

«Как мы понимаем, материалы все в перемешанном состоянии. Тем не менее есть находки XIII, XV веков», – добавила директор Археологического центра.

Ранее сообщалось, что посуду, игрушки и старинные монеты обнаружили археологи на месте раскопок у церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове.

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