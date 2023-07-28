35 человек окончили курсы в Псковском филиале университета ФСИН России

13:37, 28 июля 2023, ПАИ

Профессиональное обучение завершилось в Псковском филиале университета ФСИН России для сотрудников, впервые принятых на службу в учреждения уголовно-исполнительной системы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В филиале университета состоялся выпуск 35 слушателей курсов профессионального обучения рядового и младшего начальствующего состава из УФСИН России по Калининградской, Смоленской, Псковской и Новгородской областям.

За месяц обучения в Псковском филиале университета слушатели изучили теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также прошли физическую и огневую подготовку.

Отмечается, что все выпускники успешно сдали квалификационный экзамен по изученным дисциплинам и получили свидетельства о прохождении профессионального обучения, которые им вручил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев.