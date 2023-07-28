Псковичей приглашают стать волонтёрами форума «Истоки»

14:02, 28 июля 2023, ПАИ

Идёт набор волонтёров на заезды форума «Истоки», который проходит в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Набор проводится по направлениям «Созидание» – с 6 по 13 августа и «Школа молодого патриота» – с 16 по 23 августа.

ПсковГУ является региональным оператором по набору и обучению волонтёрского корпуса. В настоящее время ребята помогают в организации мероприятия, навигации участников и работают над интерактивной программой.

Для того чтобы стать частью волонтёрского корпуса на молодёжном историко-культурном форуме «Истоки», нужно зарегистрироваться по ссылке и пройти обучение.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.