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Общество

Псковичей приглашают стать волонтёрами форума «Истоки»

Идёт набор волонтёров на заезды форума «Истоки», который проходит в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: ПАИ

Набор проводится по направлениям «Созидание» – с 6 по 13 августа и «Школа молодого патриота» – с 16 по 23 августа.

ПсковГУ является региональным оператором по набору и обучению волонтёрского корпуса. В настоящее время ребята помогают в организации мероприятия, навигации участников и работают над интерактивной программой.

Для того чтобы стать частью волонтёрского корпуса на молодёжном историко-культурном форуме «Истоки», нужно зарегистрироваться по ссылке и пройти обучение.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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