Кадровая служба работает в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

17:54, 28 июля 2023, ПАИ

Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» сотрудничает с Центром занятости населения Пскова и Псковской области. С работой филиала фонда сегодня ознакомился руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, передаёт корреспондент ПАИ.

Руководитель филиала фонда Надежда Васильева провела собравшимся экскурсию по новому двухэтажному зданию.

Гостям продемонстрировали помещения фонда: пункт приёма механических средств реабилитации, комнату эмоциональной разгрузки, комнату индивидуальных консультаций, помещение для представителей службы медико-социальной экспертизы, конференц-зал, помещение административно-управленческого персонала, помещения службы социальных координаторов, юридической службы.

Кроме того, в здании существует детская игровая комната. По словам Надежды Васильевой, пока матери решают вопросы, дети могут с пользой проводить время. Она также отметила, что на площадке устраивают мастер-классы, в том числе на открытом воздухе.

Владимир Гутенёв также ознакомился с работой персонала в кадровом центре.

В отдельном кабинете филиала сотрудники оказывают услуги ветеранам СВО и их родственникам по содействию в трудоустройстве, профессиональному обучению, профориентации, помогают в создании резюме и подаче заявки, содействуют временному трудоустройству.

Командная работа между центром занятости населения и филиалом фонда «Защитники Отечества» поможет решать все вопросы быстро и своевременно, отмечают специалисты.

Отметим, сегодня, 28 июля, в ходе встречи участникам СВО передали семь кресел-колясок.