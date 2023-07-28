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Общество

Откуда берётся мусор в Писковичах, рассказали в «Экопроме»

Жители соседних деревень устраивают несанкционированную свалку у контейнерной площадки в деревне Писковичи Псковского района, сообщается в группе «Экопрома» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Экопром»

Дело в том, что отходы из соседних населённых пунктов свозят именно в Писковичи, так как площадка располагается на проезде.

«Трижды данный вопрос поднимался на общих собраниях, но прийти к единому мнению так и не удаётся. Одни жители считают, что они не производят мусор, другие, что установка контейнеров создаст условия для загрязнения Загориц», – рассказала глава Писковичей Наталья Волкова.

Опасаясь, что наличие контейнерной площадки повлечёт несанкционированное складирование отходов как в Писковичах, жители Загориц продолжают засорять соседнюю деревню.

«Вывоз отходов ТКО с контейнерной площадки Писковичей производится ежедневно, согласно установленным объёмам. Контейнеры, установленные на данной площадке, рассчитаны на один населённый пункт и не предусматривают использование сторонними жителями», – заверили в «Экопроме».

Согласно правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения Псковского района, в случае невозможности обустройства площадки для установки контейнеров для сборки твёрдых коммунальных отходов органом местного самоуправления по причине отсутствия территории, прохождения инженерных коммуникаций либо обременений собственник частного домовладения обязан обратиться к региональному оператору для приобретения или аренды контейнера для ТКО и заключения договора на его вывоз.

На сегодняшний день при населении деревни Загорицы порядка 400 человек индивидуальный договор имеют только 42 человека.

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