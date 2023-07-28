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Команда девочек из Пскова обыграла футболисток из Петрозаводска

Команда девочек ФК «Псков» обыграла команду из Петрозаводска со счётом 2:0 в девятом туре юношеской футбольной лиги. Матч проходил в Великом Новгороде на стадионе «Электрон». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Елена Колышева.

Фото ПАИ

«Это наша первая победа над Петрозаводском. У нас было до этого три встречи с ними: одна ничья и два поражения. Сегодня играли организованно, собранно. Не давали сопернику развернуть атаки. На протяжении всего матча преимущество было на нашей стороне», – рассказала Елена Колышева. 

Также тренер команды описала ход матча: «Первый тайм мы закончили 0:0. Во второй половине встречи забили Анжелика Кольцова и Варвара Воробьёва. Концовка получилась нервная из-за того, что мы расслабились за пять минут до конца игры, но довели матч до победы».

«Сегодня сделали перестановки. Поставили двух фланговых игроков. К тому же у нас было больше желания победить по сравнению со вчерашним матчем», – подытожила Елена Колышева.

Напомним, что вчера псковские футболистки уступили брянскому «Спартаку» со счётом 0:2.     

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