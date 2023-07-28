Енотовидная собака и медведь: в Полистовском заповеднике обнаружили самое оживлённое место

16:23, 28 июля 2023, ПАИ

Самое оживленное место обнаружили на территории Полистовского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.



Фото: Полистовский заповедник в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Полистовский заповедник в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Полистовский заповедник в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Полистовский заповедник в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Полистовский заповедник в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Полистовский заповедник в соцсети «ВКонтакте»











В течение одного месяца фотоловушка зафиксировала там волков, медведя, лося, косулю, енотовидную собаку, рысь, лисицу, местных жителей и научных сотрудников заповедника.

На фотографиях видны даты и время, когда были сделаны снимки. Так, косуля и местные жительницы прошли мимо фотоловушки в один день, а медведь побывал там спустя всего два дня.

«Вообще, встречи людей с дикими животными на территории заповедника и его охранной зоны довольно редки, все дикие звери при приближении человека стараются остаться незамеченными. Однако в период брачных сезонов, а также находясь в дикой природе в одиночестве, все же следует соблюдать осторожность. Фотоловушка установлена в Локнянском районе, в окрестностях деревни Гоголево», – отметили в учреждении.

Там напомнили, что посещать территорию охранной зоны заповедника можно без получения особого разрешения и без сопровождения сотрудника заповедника, в отличие от заповедного ядра.