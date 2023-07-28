Крышу и фасад многоквартирного дома в Великих Луках капитально отремонтировали

19:21, 28 июля 2023, ПАИ

Новую крышу установили в рамках капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу улица Заслонова, 25 в Великих луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

На объекте рабочие произвели демонтаж старого кровельного покрытия, выполнили ремонт стропильной системы с последующим устройством нового покрытия кровли, утеплили чердачное перекрытие, а также выполнили устройство системы организованного водостока и системы снегозадержания, установили элементы безопасности кровли.

Помимо этого, в доме выполнили ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, выполнен ремонт цоколя и отмостки, а также откосов и отливов. А ещё рабочие отремонтировали декоративные элементы фасада, установили новые окна в местах общего пользования и отремонтировали площадки выхода.