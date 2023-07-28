ФК «Луки-Энергия» отправился на игру с «Енисеем-2» в Красноярск

16:35, 28 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» отправился на игру второго тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б» с «Енисеем-2» в Красноярск сегодня. Об этом пишет интернет-портал Luki-News со ссылкой на пресс-атташе команды Владимира Богатырёва.

Команда на клубном автобусе в составе 16 человек отправилась в аэропорт Шереметьево. Оттуда в 20:35 на самолёте Airbus A321 клуб направится в Красноярск. Перелёт продлится 4 часа 34 минуты.

Напомним, что матч начнётся 29 июля в 12:00 на стадионе «Футбол-Арена Енисей».