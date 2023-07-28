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ФК «Луки-Энергия» отправился на игру с «Енисеем-2» в Красноярск

Футбольный клуб «Луки-Энергия» отправился на игру второго тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б» с «Енисеем-2» в Красноярск сегодня. Об этом пишет интернет-портал Luki-News со ссылкой на пресс-атташе команды Владимира Богатырёва.

Фото: Елена Костюкович

Команда на клубном автобусе в составе 16 человек отправилась в аэропорт Шереметьево. Оттуда в 20:35 на самолёте Airbus A321 клуб направится в Красноярск. Перелёт продлится 4 часа 34 минуты.

Напомним, что матч начнётся 29 июля в 12:00 на стадионе «Футбол-Арена Енисей».

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