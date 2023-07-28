Турпотенциал Псковской области представили специалистам из Китая

16:12, 28 июля 2023, ПАИ

Онлайн-презентация туристского потенциала Псковской области прошла для представителей индустрии сферы туризма Китая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Среди иностранных коллег – представители туркомпаний Пекина, Шанхая и провинции Фуцзянь. Всего участие в мероприятии приняли более 20 человек.

Перед коллегами из Китая выступили специалисты комитета по туризму Псковской области, крупнейших музеев региона, а также туроператоры и отельеры. Были представлены туристские возможности региона, особенности инфраструктуры. Речь зашла и об историко-культурных достопримечательностях, ключевых объектах показа и программах, которые могут заинтересовать иностранных туристов.

Консул по культуре Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге Чжуан Цзяньпин подчеркнул, что Псков является одним из достойнейших городов для посещения. Он же поблагодарил российских коллег за подробные выступления, которые позволили сформировать представление о Псковской области. Ряд представителей туристской индустрии Псковской области добавили, что уже имеют опыт организации визитов гостей из Китая и готовы активно сотрудничать с коллегами из КНР.

Напомним, на площадке правительства Псковской области состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова, специалистов экономического блока правительства региона и территориального представительства МИД РФ в Пскове с делегацией Российско-китайского делового совета во главе с исполнительным директором Евгением Маркиным. Мероприятие было посвящено обсуждению перспектив сотрудничества и знакомству с инвестиционным потенциалом региона.