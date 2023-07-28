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Общество

Псковские полицейские изучили основы оказания первой помощи

Сотрудники, проходящие первоначальную подготовку, изучили основы оказания первой помощи в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Координатор Александр Гирилюк научил полицейских основам оказания первой помощи, рассказал и показал, как правильно использовать предметы автомобильной аптечки и проводить сердечно-легочную реанимацию. «Эти навыки, безусловно, пригодятся сотрудникам полиции во время несения службы, ведь зачастую полицейские оказываются на месте ЧП еще до приезда медиков», – отметили в управлении.

Слушатели смогли сразу же применить полученные знания на практике: перевязать конечности бинтом, наложить тугой жгут, оказать помощь при компрессионной асфиксии. Полицейские также смогли задать все интересующие их вопросы. 

Занятие проводили представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Обучение населения приемам оказания первой помощи является традиционным видом деятельности Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца во всем мире.

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