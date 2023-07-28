В последнее время промышленность России демонстрирует огромные успехи – Владимир Гутенёв

22:42, 28 июля 2023, ПАИ

В последнее время промышленность России демонстрирует огромные успехи. Об этом заявил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Наша промышленность демонстрирует огромные успехи не только в наращивании производства боеприпасов – по отдельным видам мы в месяц производим больше, чем за весь прошлый год в десятикратном размере. Размеры этого производства фантастические, у нас нет снарядного голода. И промышленность также успешно осваивает и фарм-препараты, и медицинские приборы, и медтехнику», – отметил Владимир Гутенёв.

В качестве примера он привёл электронный микроскоп, выпущенный на Уральском оптико-механическом заводе в Екатеринбурге.

«У него [микроскопа] параметры европейского ведущего микроскопа. И меня приятно удивило то, что цена в два раза меньше, а потребительские качества на 20 % лучше. Это говорит о том, что у нас огромный недооценённый потенциал, и уход внешних инвесторов, которые навязывая свою продукцию порой демпингуя не давали развиваться нашей промышленности, сейчас уже не влияет», – отметил Владимир Гутенёв.

Напомним, Владимир Гутенёв находился 28 июля с рабочим визитом в Псковской области. Он посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества», где передал семь инвалидных колясок участникам СВО. После этого председатель профильного комитета Госдумы РФ встретился со студентами и молодыми учёными ПсковГУ.