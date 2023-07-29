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Общество

Касса псковского театра возвращается к ежедневному режиму работы

Касса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина будет работать без выходных с 29 июля. Рабочий день до открытия сезона 24 августа останется сокращённым, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: ПАИ

Так, купить билеты в театральной кассе по адресу улица Пушкина, 13 можно ежедневно с 11:30 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 15:30). С 24 августа касса вернётся к режиму работы с 9:30 до 21:00. При этом на официальном сайте театра можно купить билеты круглосуточно.

118-й сезон Псковский театр драмы откроет 24 августа спектаклем «Морфий». Отмечается, что билеты уже есть в продаже.

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