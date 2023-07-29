Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в Днях Псковской области в Витебске

11:40, 29 июля 2023, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в Днях Псковской области, которые с 27 по 30 июля проходят в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сотрудники Изборского музея-заповедника представляют в Витебске два своих проекта для детей и взрослых: познавательный интерактивный квест «Чудесное путешествие» и мастер-класс «Бойкая изборская набойка».

«Чудесное путешествие» – это игра, которую разработали научные сотрудники музея специально для детей среднего и старшего школьного возраста и презентация которой состоялась весной этого года.

Юные жители Витебска могут отправиться в «Чудесное путешествие» в древний город Корсунь, где произошло легендарное крещение князя Владимира. В процессе игры ребята познакомятся с эпохой правления княгини Ольги и её внука, князя Владимира, узнают о том, как Русь приняла христианство и как это повлияло на дальнейший ход развития всей нашей большой страны. Символично, что коренная псковичка княгиня Ольга, согласно легенде, основала город Витебск.

«Бойкая изборская набойка» – специальный проект Изборского музея-заповедника, который проводится в музейной мастерской в Доме купца Шведова с 2019 года. Все гости мероприятия могут изготовить своими руками сувенир – тканевый флажок в технике старинной набойки.

Отметим, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.