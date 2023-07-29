Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в Днях Псковской области в Витебске

Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в Днях Псковской области, которые с 27 по 30 июля проходят в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Сотрудники Изборского музея-заповедника представляют в Витебске два своих проекта для детей и взрослых: познавательный интерактивный квест «Чудесное путешествие» и мастер-класс «Бойкая изборская набойка». 

«Чудесное путешествие» – это игра, которую разработали научные сотрудники музея специально для детей среднего и старшего школьного возраста и презентация которой состоялась весной этого года. 

Юные жители Витебска могут отправиться в «Чудесное путешествие» в древний город Корсунь, где произошло легендарное крещение князя Владимира. В процессе игры ребята познакомятся с эпохой правления княгини Ольги и её внука, князя Владимира, узнают о том, как Русь приняла христианство и как это повлияло на дальнейший ход развития всей нашей большой страны. Символично, что коренная псковичка княгиня Ольга, согласно легенде, основала город Витебск. 

«Бойкая изборская набойка» – специальный проект Изборского музея-заповедника, который проводится в музейной мастерской в Доме купца Шведова с 2019 года. Все гости мероприятия могут изготовить своими руками сувенир – тканевый флажок в технике старинной набойки.  

Отметим, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июля 2023

Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в Днях Псковской области в Витебске

29 июля 2023

Лучшие творческие коллективы Псковской области выступают в Витебске

29 июля 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 30 июля

29 июля 2023

Касса псковского театра возвращается к ежедневному режиму работы

29 июля 2023

Опубликована программа праздничных мероприятий в Изборске

29 июля 2023

Финогеев день наступил по народному календарю

28 июля 2023

Бурными овациями завершился мультимедийный спектакль о княгине Ольге в Витебске

28 июля 2023

Мультимедийное шоу о княгине Ольге показали на открытии Дней Псковской области в Витебске 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...