Михаил Ведерников: Мы продолжаем летопись многовековой дружбы Пскова и Витебска

22:56, 28 июля 2023, ПАИ

Гостей Дней Псковской области в Витебске поприветствовал с главной сцены губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В своём выступлении глава региона отметил, что прошлогодние Дни Витебской области в Пскове прошли ярко и интересно. «Мы были искренне рады встретить наших белорусских друзей на Псковской земле. Псковичи потом долго и горячо делились своими впечатлениями, просили сделать это мероприятие традиционным», — рассказал губернатор.

По его словам, Псковская и Витебская области — добрые соседи уже тысячу лет и их объединяет общая история и общие ценности.

«Сегодня мы продолжаем летопись нашей многовековой дружбы. Псков и Витебск — города побратимы. Все наши соглашения приобретают предметный характер. Наше экономическое взаимодействие также динамично развивается. Псковская и Витебская области сегодня заново открывают друг друга. И это не может не радовать», — подчеркнул он.

Губернатор Псковской области поблагодарил Витебскую землю за гостеприимство, а руководство региона и Республики Беларусь — за конструктивное взаимодействие и развитие сотрудничества. «Рассчитываю, что в ближайшие дни вы увидите Псков с новой стороны и приедете в гости. Мы всегда рады гостям, и нам есть, что показать», — отметил глава региона.

От имени правительства Белоруссии псковичей поприветствовал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. «У нас богатая история, уверенное настоящее, и светлые задачи, которые надо решить в будущем. Сегодня во время рабочих совещаний отработаны вопросы сотрудничества по всем направлениям. Уверен, что дни Псковской области всех удивят и позволят укрепить отношения между регионами», — заметил Игорь Петришенко.

К «родным псковичам» обратился и председатель Витебского облисполкома Александр Субботин: «Мы пишем еще одну страницу нашей дружбы. Надеюсь, что она будет еще более яркой, чем все предыдущие. Мы постараемся в эти дни показать наше традиционное белорусское гостеприимство. Спасибо за те чистые эмоции, которые вы привезли с собой. Пусть начнётся праздник!».

В продолжении торжественной церемонии состоялся концерт с участием Губернаторского симфонического оркестра и лучших исполнителей Псковской области.

Напомним, что гостей на Днях Псковской области в Витебске ждут насыщенные культурная, деловая, патриотическая программы, включающие десятки мероприятий.

В парке 1000-летия Витебска развернулись сразу несколько тематических локаций, в течение трёх дней перед жителями и гостями города будут выступать лучшие коллективы Псковской области, проходить выставки, работать ярмарка — в общей сложности более 250 артистов, экспертов и мастеров продемонстрируют свои умения. Одним из главных событий станет мультимедийное шоу на водной глади Западной Двины.

Отметим, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.

Ранее сообщалось, что Витебский государственный университет им. П. М. Машерова и ПсковГУ представили совместные проекты на круглом столе в рамках Дней Псковской области в Витебске.