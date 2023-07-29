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Общество

Михаил Ведерников – о договоре с Белоруссией: Это даст дополнительный импульс к развитию

О работе в рамках Дней Псковской области в Витебске рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное» в своём Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Здесь наша делегация работает в рамках дней Псковской области. Город-побратим встретил нас очень душевно», - сказал он и поблагодарил от имени регионального правительства белорусскую сторону за внимание и конструктивное взаимодействие по всем направлениям.

«У нас запланировано порядка 30 деловых, образовательных, культурных и патриотических мероприятий. В том числе это заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области. Оно прошло под председательством заместителя премьер-министра Республики Игоря Петришенко», - сообщил глава региона.

Он также отметил, что это уже девятое совместное заседание и по итогам каждого из них подписывается предметный протокол и дорожная карта дальнейшего развития взаимодействия.

«План работы на ближайшие два года очень насыщенный, он охватывает все сферы от транспорта и промышленности до культуры и туризма. Уверен, что это даст дополнительный импульс к развитию нашего сотрудничества», - заключил Михаил Ведерников.

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