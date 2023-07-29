Александр Котов принял участие в мероприятиях Дней Псковской области в Витебске

16:02, 29 июля 2023, ПАИ

Спикер Собрания Александр Котов в составе делегации региона вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым принял участие в мероприятиях Дней Псковской области в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В течение трёх дней в городе-побратиме Пскова должно пройти порядка 30 деловых, образовательных, культурных и патриотических мероприятий.

Александр Котов отметил хорошую, динамичную организацию деловых встреч и культурных событий, отличный концерт псковских коллективов. «Получилось очень душевно», - поделился впечатлениями спикер.