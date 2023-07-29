Лучшие творческие коллективы Псковской области выступают в Витебске

11:05, 29 июля 2023, ПАИ

Лучшие творческие коллективы Псковской области приехали в Витебск. Об этом в своём Telegram-канале рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«На основной сцене заслуженная артистка России Наталья Александрова окутала всех собравшихся своим чарующим голосом и подарила зрителям любимые песни и романсы», – отметила она.

Концерт продолжил крупнейший музыкальный коллектив Псковского региона. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова исполнил шедевры мировой музыки. Витебчане под бурные овации вызвали на бис оркестр и солистов Михайловского театра.

На малой сцене Псковский театр кукол представил свои постановки «Петрушка и Колобок» и «Ковбойская история». «Зрителей на показах было столько, что наших пуфов даже не хватило. Взрослые и дети смотрели спектакли на одном дыхании, а после не умолкали разговоры об увиденном», – рассказала Ольга Тимофеева.

Ансамбль «Уграда» создавал особый праздничный колорит. Весёлые песни под гармонь и балалайку не оставили никого равнодушным.

Напомним, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.