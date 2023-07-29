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Общество

Предпринимателей Псковской области призвали сменить вывески по новому регламенту

О внедрении обязательного дизайн-кода, до которого осталось меньше месяца, напомнил собственникам и арендаторам губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное» в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Это ключевой шаг для качественного улучшения внешнего вида наших улиц, так как достаточно убрать визуальный шум, чтобы даже скромное здание выглядело достойно», - подчеркнул губернатор и отметил, что пилотный проект, который был реализован в Пскове, уже даёт результаты, которые замечают и гости города.

«Всё чаще слышу от наших гостей, что, несмотря на значительную удалённость от Москвы в городе совершенно не чувствуется налёт провинциальности. Мы долго думали, с чем связаны такие комментарии, и пришли к выводу, что во многом их вызывает соблюдение современных градостроительных норм, отсутствие искусственных вывесок и старых ларьков», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников призвал всех бизнесменов и предпринимателей самостоятельно и добровольно поменять старые вывески на соответствующие новому регламенту, так как через месяц все вывески, баннеры и растяжки, которые не соответствуют дизайн-коду будут демонтироваться за счёт собственников.

Он также напомнил, что пока действует упрощённая процедура регистрации новых вывесок, потом она станет сложнее и дольше. «Это всё равно придётся сделать, поэтому рекомендую не откладывать решение в долгий ящик», - заключил псковский губернатор.

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