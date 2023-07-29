160 метров теплотрассы меняют на «Аллее ветеранов» в Пскове

19:12, 29 июля 2023, ПАИ

160 метров теплотрассы заменяют специалисты Псковских тепловых сетей на «Аллее ветеранов» между домами № 56 по улице Юбилейной и № 7 по улице Западной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по строительству и ЖКХ Псковской области.

В рамках плана ремонта проводятся работы и меняются старые, отслужившие свой срок трубы на новые. Железные трубы горячей воды специалисты активно заменяют на пластиковые.

Сейчас ведется замена теплотрассы на «Аллее ветеранов», на участке между домами № 56 по улице Юбилейной и № 7 по улице Западной. На данном участке уже было несколько прорывов. Теплотрасса проходит через всю аллею, замене подлежит 160 метров трубы диаметром 426 миллиметров.

Перед началом земляных работ управление городского хозяйства освободило территорию от зелёных насаждений. Также был демонтирован спортивный комплекс. Все объекты по завершению работ будут возвращены на место. Сейчас на участке работает техника, которая делает раскоп, вывозит грунт и поднимает плиты перекрытия.