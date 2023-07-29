Пскович недосчитался более полумиллиона рублей после общения с мошенником

19:42, 29 июля 2023, ПАИ

Неизвестный злоумышленник ввел в заблуждение жителя Пскова и завладел его деньгами в сумме более полумиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 26 июля жителю Пскова позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Обманным путем под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на собеседника кредита злоумышленник прибрал к рукам более 500 тысяч рублей.

Когда пскович убедился, что стал жертвой мошенника, он обратился за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.