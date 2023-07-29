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ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Енисеем-2»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Енисеем-2» со счётом 1:1 в рамках второго тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Красноярске на стадионе «Футбол-Арена Енисей». Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Костюкович

Итоговый счёт матча команды установили ещё в первом тайме. На 35-й минуте встречи ударом с пенальти счёт открыл игрок красноярской команды Владислав Луташев. В конце первого тайма футболист «Луки-Энергия» Никита Поляков сравнял счёт.

Напомним, что следующий матч великолучане сыграют против «Пскова» в рамках Кубка России по футболу 2 августа на стадионе «Машиностроитель».

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