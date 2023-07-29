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Общество

Псков и Витебск официально стали городами-побратимами

Псков и Витебск официально закрепили побратимские связи. Об этом сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«В рамках Дней [Псковской области] подписали соглашение о приграничном сотрудничестве между Псковом и Витебском. Теперь наши города официально города-побратимы! До этого с 2000 года сотрудничество осуществлялось на основе договора о партнёрстве», – отметил глава города.

Он подчеркнул, что в рамках соглашения будет осуществляться укрепление взаимодействия Пскова и Витебска в сферах промышленности, строительства, дорожного хозяйства, транспорта, торговли, культуры, образования, туризма и спорта.

«Наши города объединяет многовековая история, богатейшая культура и давние связи. Более 20 лет плодотворного взаимодействия дали свои плоды: реализовано множество совместных проектов в области экономики, торговли, культуры и образования», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что представители городов-побратимов продолжат обмениваться опытом, координировать усилия в работе по отстаиванию исторических и моральных ценностей.

«Будем развивать активное сотрудничество между жителями, бизнес-сообществом и органами власти на основе принципов доверия, равенства и добросовестного выполнения взаимных обязательств», – заключил глава города Пскова.

Напомним, что в рамках Дней Псковской области в Витебске состоялось девятое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Псковской областью Российской Федерации и Белоруссией. На мероприятии утвердили план сотрудничества Псковской области и Белоруссии на 2024–2026 годы.

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