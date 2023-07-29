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Общество

Россиянам рассказали, как получить пенсию при отказе в ней

Когда при наступлении пенсионного возраста не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, человеку могут отказать в страховой пенсии, но эту ситуацию можно исправить. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Фото: ПАИ

Он уточнил, что страховая пенсия по старости назначается вне зависимости от того, вышел ли человек на заслуженный отдых или продолжает работать. Основные условия её получения по старости – наличие трудового стажа и пенсионных коэффициентов.

В текущем году минимальный стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет, а количество пенсионных баллов для подачи заявления на пенсию – 25,8 балла.

«При несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», – пояснил юрист.

Он отметил, что даже в этом случае есть возможность исправить ситуацию – продолжить работать до момента накопления нужного стажа или докупить пенсионные баллы.

В 2023 году страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты 7567,33 рубля в месяц и доплаты 123,77 рубля за каждый балл. Чтобы доплатить баллы, нужно подать заявление в Социальный фонд, а взносы можно сделать разовым платежом или ежемесячно.

«Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», – отметил Вадим Виноградов.

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