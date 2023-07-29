Россиянам рассказали, как получить пенсию при отказе в ней

23:51, 29 июля 2023, ПАИ

Когда при наступлении пенсионного возраста не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, человеку могут отказать в страховой пенсии, но эту ситуацию можно исправить. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Он уточнил, что страховая пенсия по старости назначается вне зависимости от того, вышел ли человек на заслуженный отдых или продолжает работать. Основные условия её получения по старости – наличие трудового стажа и пенсионных коэффициентов.

В текущем году минимальный стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет, а количество пенсионных баллов для подачи заявления на пенсию – 25,8 балла.

«При несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», – пояснил юрист.

Он отметил, что даже в этом случае есть возможность исправить ситуацию – продолжить работать до момента накопления нужного стажа или докупить пенсионные баллы.

В 2023 году страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты 7567,33 рубля в месяц и доплаты 123,77 рубля за каждый балл. Чтобы доплатить баллы, нужно подать заявление в Социальный фонд, а взносы можно сделать разовым платежом или ежемесячно.

«Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», – отметил Вадим Виноградов.