Псковичи рассказали, какие вопросы их удивляют на собеседовании

09:44, 30 июля 2023, ПАИ

Чаще всего на собеседовании недоумение у соискателей вызывают вопросы о семейном положении, детях и родственниках. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

На первой строчке рейтинга самых странных вопросов рекрутеров – вопросы о семейном положении, детях и родственниках: их довелось услышать 14 % псковичей. Женщины сталкиваются с этим заметно чаще мужчин (17 против 10 % соответственно).

На втором месте – вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы: с ним сталкивался каждый двадцатый соискатель (5 %).

По 4 % горожан сообщили, что на собеседовании им доводилось отвечать на вопросы о жизненных целях и проходить абсурдные, на их взгляд, тесты на проверку реакции. Тестирование профессиональных навыков, вопросы о зарплате и личном благосостоянии сочло странными по 3 % опрошенных.

Ещё 3 % назвали неуместным вопрос «зачем вам эта работа?».

О том, что им доводилось сталкиваться с вопросами о личной жизни, политических взглядах, образовании, возрасте и параметрах фигуры, рассказало по 2 % опрошенных. Причём об интересе к очевидным вещам чаще сообщают женщины (4 против 1 % среди представителей сильного пола), а к политическим взглядам – мужчины (3 против 0 % среди женщин).

Каждый пятый привёл примеры других странных вопросов на интервью. «Кто вы по знаку зодиака? Есть ли у вас хобби? Почему вы выбрали эту профессию?» – как оказалось, рекрутера может заинтересовать любая сторона жизни соискателя.

О том, что ему ни разу не приходилось отвечать на странные вопросы на собеседовании, сообщил каждый пятый. «Обычно всё чётко и по делу: опыт работы, навыки – вполне уместный интерес», – делятся опрошенные.