Сразу несколько жителей Псковской области стали жертвами телефонных мошенников

10:56, 30 июля 2023, ПАИ

Жители Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками потеряли в общей сложности более 100 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 и 27 июля пенсионеру из Пскова и молодому человеку из Великих Лук позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банков. Они предложили собеседникам якобы во избежание попыток несанкционированного доступа к их банковским счетам и оформления кредитов незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета».

«К сожалению, эти двое горожан поддались на ухищрения злоумышленников и в итоге лишились в общей сложности свыше 100 тысяч рублей», – уточнили в сообщении.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.