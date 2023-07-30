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Общество

Псковский юрист назвал риски неофициального трудоустройства

Чем грозит неофициальное трудоустройство для работников и работодателей, объяснил псковичам член Ассоциации юристов России Александр Здановский. 

Фото: ПАИ

«В случае неофициального трудоустройства гражданин несёт серьёзные риски. При неофициальном трудоустройстве он может не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем; то есть без трудового договора – оплата его труда не гарантирована», – отметил специалист в беседе с корреспондентом ПАИ.

Вместе с этим у работника нет социальных гарантий, ежегодного оплачиваемого отпуска, доплаты за вредные (опасные) условия труда, а также отсутствует возможность оформить отпуск по беременности и родам.

Также работник не защищён от травматизма и профессиональных заболеваний: при наступлении страхового случая он лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную реабилитацию.

«Работник не сможет получить социальный или имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за покупку жилья, за обучение и лечение, а также взять кредит в банке», – подчеркнул юрист и добавил, что работающие без оформления трудового договора не смогут подтвердить официально трудовой стаж и, как следствие, страховой стаж, необходимый для начисления пенсии.

Существуют и риски неформальной занятости для работодателя: административные штрафы, невозможность получать займы, кредиты и другую поддержку государства, невозможность привлечь работника к ответственности за несоблюдение трудовой дисциплины, обеспечить сохранность материальных ценностей.

Неуплата налога на доходы физических лиц и страховых взносов также влечёт ответственность работодателя: налоговый орган может потребовать удержать НДФЛ с работников, получающих «серую» зарплату, а также может наложить на работодателя штраф.

Кроме того, УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента в крупном или особо крупном размере (статья 199.1 Уголовного кодекса).

Ранее сообщалось, что меньше всего сложностей с трудоустройством испытывают псковичи в возрасте от 27 до 29 лет.

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