Псковичи выиграли у белорусских киберспортсменов в товарищеском матче
Псковичи выиграли у белорусских киберспортсменов со счётом 2:0 в товарищеском матче в рамках Дней Псковской области в Витебске. Об этом сообщается в группе Федерации компьютерного спорта в соцсети «ВКонтакте».
В очном поединке в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive встретились команды сборных Пскова и Витебска.
В первой партии на карте Mirage в упорной борьбе со счётом 16:14 выиграла сборная Пскова.
Основное время на второй карте Ancient прошло вничью. Победитель стал известен лишь после дополнительных раундов, и им оказались псковичи с итоговым счётом 19:17.
Псковичей в матче представляли Максим Мурылёв, Никита Бережков, Антон Сергеев, Максим Шейкин и Алексей Белокуров.
Напомним, что 2 сентября в Пскове состоится киберспортивный фестиваль «IТочка роста цифровой молодёжи».
Со всеми новостями празднования Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.