Псковичи выиграли у белорусских киберспортсменов в товарищеском матче

14:40, 30 июля 2023, ПАИ

Псковичи выиграли у белорусских киберспортсменов со счётом 2:0 в товарищеском матче в рамках Дней Псковской области в Витебске. Об этом сообщается в группе Федерации компьютерного спорта в соцсети «ВКонтакте».

В очном поединке в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive встретились команды сборных Пскова и Витебска.

В первой партии на карте Mirage в упорной борьбе со счётом 16:14 выиграла сборная Пскова.

Основное время на второй карте Ancient прошло вничью. Победитель стал известен лишь после дополнительных раундов, и им оказались псковичи с итоговым счётом 19:17.

Псковичей в матче представляли Максим Мурылёв, Никита Бережков, Антон Сергеев, Максим Шейкин и Алексей Белокуров.

Напомним, что 2 сентября в Пскове состоится киберспортивный фестиваль «IТочка роста цифровой молодёжи».

Со всеми новостями празднования Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.